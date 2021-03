Aai over de bol voor de F’jes en lekker foeteren op de scheids, van voetbal kreeg ‘Gerritje’ nooit genoeg

Regen, wind, corona of geen corona, maakte niet uit, als-ie kon, vertrok Gerrit op zijn fietsje richting voetbalveld. Naar het heilige gras van sv TOP. Van de kantinejuf tot de F’jes, en van de bobo’s tot de tegenstander, iedereen kende ‘Gerritje’. Razendpopulair was-ie. Met kreten als ‘roekie roekie’ zweepte hij ieder team nog eens op vlak voor een wedstrijd. Voor dat extra zetje in de rug. Als beheerder altijd te vinden in een van de wandelgangen van de club, van ‘s morgens vroeg tot laat in de middag. Voor, tijdens en na de wedstrijd, in de rust met het houten blad met thee, of uren later als hij ging controleren of de kleedkamer netjes was achtergelaten.