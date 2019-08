Aalmoezenier maakt feestje van mis bij de botsauto's

De kermis zondagochtend, een leeg terrein in de drup met hier en daar nog een verdwaalde plastic beker op de grond van de avond ervoor. De attracties staan er verlaten bij, behalve het flitsende platform van de botsauto's. Rond 11.00 uur hebben zich, tussen de glanzende botsauto's, tientallen mensen verzameld voor de Osse kermismis. Een eucharistieviering van R.K. Parochie voor de Binnenschippers-, Kermis- en Circusgemeenschap onder leiding van aalmoezenier Bernard van Welzenes met liederen van het koor MengelmOeSS.

De lachers op de hand

,,Ik heet u allen welkom bij deze viering, we beginnen vandaag met het lied Westenwind, al brengt die wel altijd regen met zich mee", verwelkomt Van Welzenes lachend de bezoekers. Onder de overkapping van de botsauto attractie is het goed vertoeven van de hoosbuien die 's ochtends over Oss trekken. De bezoekers ontdoen zich dan ook al snel van de poncho's en paraplu's. ,,Ik ben aalmoezenier van de binnenschippers-, kermis- en circusgemeenschap, bij ons is het altijd feest." Van Welzenes heeft tijdens de mis dan ook al snel de lachers op de hand met kleine woordspelingen en interacties met de bezoekers. Zo vraagt hij publieksparticipatie bij het aansteken van de kaars. ,,Ik stel bekende vraag van vorig jaar: wie rookt er hier en kan mij even een aansteker lenen?"

Zegen

,,Dit is de tweede jaar dat we deze mis organiseren", vertelt organisator Sander Steinvoort van de gemeente Oss. ,,Vorig jaar werd de viering goed ontvangen en kregen we enthousiaste reacties terug van de bezoekers. Ook dit jaar hebben we het voor iedereen die wil komen kijken opengesteld en zijn we blij met de opkomst." De mis bij de botsauto's houden was voor Steinvoort een logische keuze, vertelt hij. ,,De botsauto attractie biedt een mooi platform waar je een altaar op kunt bouwen en droog kunt zitten als het regent."