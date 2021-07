Aan de leestafel is dat ‘ge-sstt’ niet meer nodig

Vaste krantenklant is-ie. Alleslezer ook. Die net zo gemakkelijk de NRC en Trouw uitpluist als in de kolommen van het Financieele Dagblad snuffelt. En die al ‘in het guldentijdperk’ vier, vijf, ja soms zes keer per week naar de Osse bieb wandelde om er voor ‘een gulden of vijftien te gaan zitten lezen’.

Kwieke kerel

87 is-ie, deze Ben van Hoorn. Kwieke kerel, volop geïnteresseerd in de wereld om hem heen. Dat wandel-ommetje vanuit z’n wijk de Kortfoort het Osse spoor over noemt hij ‘mooi meegenomen’. Toch is het leesplezier Ben’s drijfveer om aan de grote tafel letters en zinnen te vreten. ,,En het mooie, zo hoorde ik onlangs pas, is dat je hier gewoon hardop mag praten. Dat ge-sstt is verleden tijd.”

Helemaal vreemd is zijn voorliefde voor de krant niet, vertelt hij tussen Gelderlander (‘die is hier altijd een dag oud’) en Brabants Dagblad door. Vader Toon was decennialang agent voor het BD. ,,Maar ja, hoe ging dat vroeger: na mijn lessen bij de fraters - ik zat er op de boerenschool - moest ik gaan werken. Kwam terecht bij Zwanenberg en later bij Hartog. In het vlees. Stond er in de snijkamer aan de lopende band: uitbenen, dat werk. Moest allemaal vlugvlug. Na 44 jaar mocht ik met de vut. Weet je hoe fijn de rust aan deze tafel nu is? Al dertig jaar haal ik in wat ik destijds te weinig kon: lekker ongestoord lezen.”

Quote Weet je hoe fijn de rust aan deze tafel nu is? Ben van Hoorn

Het zijn vaak bekende gezichten die hij meteen na de biebopening in de leesruimte ontmoet. ,,Maar ook afvallers, die een paar keer kwamen lezen maar die je daarna nooit meer zag. Sommigen zitten hier amper vijf minuten; die stappen door het nieuws heen. Maar da’s niks voor mij. Ik begin meestal met de overlijdensberichten en daarna het regionale nieuws. Nee, mijn Marietje komt nooit mee. Goadde ge mar lekker leeze, zegt ze dan.”

Wandelen in de stad

Heel druk is het deze ochtend niet. Jan, d’n Organon-man, wipt even binnen en scrollt met zijn ogen door een tijdschrift. Een dame van middelbare leeftijd wil niet gestoord worden. En Jorn Venhuizen (20) en zijn lief Amber van den Heuvel (21) zoeken een eigen werkplek; voor zelfstudie. Hij doet digital business concepts bij Fontys; zij pedagogiek aan de HAN.

,,We wonen samen in Den Bosch waar we ook al in de bieb en in koffietentjes probeerden te studeren. De muren kwamen het voorbije coronajaar op ons af. Nou, dan is het is reuzelekker om je tweekamerappartement te verruilen voor een andere omgeving. Komt bij dat je in deze bibliotheek wél mag praten”, merkt Amber op. ,,Soms is het goed om werkplek en privé te scheiden. Straks wandelen we effe de stad in. En later vanmiddag eten we bij mijn ouders.”

Perfecte leeromgeving

Verderop, in de officiële ‘studieruimte’, zitten nóg twee studentes. Twintigjarigen. Sophie van Toor en Yara Auwens zijn pas voor de tweede keer in deze bieb om hun thuisafleiding het hoofd te bieden. Sophie: ,,Ook handig dat je er in deze perfecte leeromgeving alle mogelijke literatuur direct op kunt naslaan.”