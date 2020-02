Aangehouden Pool (26) niet langer in beeld als pyromaan in Oss: ‘Motief en handelswijze wijken erg af’

Onderzoek naar strafbare feiten granuliet­stort bij Lith

16:01 AMSTERDAM/LITH - Het Openbaar Ministerie is met de politie bezig om te kijken of er mogelijk strafrechtelijk onderzoek komt over de stort van granuliet in de natuurplas van Over de Maas. Woensdag buigt de Tweede Kamer zich ook over deze kwestie.