Aangehouden vrouw in rovershol Schaijk op vrije voeten gesteld

De politie deed vrijdag een inval in twee chalets op camping De Maashorst in Schaijk. In een van de vakantiewoningen werden twee vuurwapens, een grote hoeveelheid cocaïne, contant geld en vuurwerk gevonden. In het andere chalet lagen ongeveer 5000 XTC-pillen, 1200 gram MDMA en delen van een politie-uniform.

De huiszoekingen in Schaijk vloeiden voort uit een onderzoek naar een ramkraak op een winkel van Primera in Heesch. Drie mannen waren in verband hiermee enkele dagen voor de huiszoekingen in Schaijk aangehouden in een woning in Heesch. Het betreft een 38-jarige man uit Megen en twee Ossenaren van 25 en 29 jaar. In de woning werden ook enkele tientallen sigarenkistjes gevonden die buitgemaakt waren bij de ramkraak. Deze drie verdachten zitten nog wel in hechtenis.