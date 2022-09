‘Aangenaam’ evenement debuteert in Heesch

Krattentoren

Je zou kunnen zeggen dat het voor Denise en haar man een kennismaking is met de Heesche gemeenschap. In november 2020 kregen zij de sleutel van hun nieuwe woning in het dorp, waarna een flinke verbouwing volgde. Een dergelijk feest maakten ze in Heesch nog niet mee. ,,We woonden in Drunen, maar omdat we vaak oppassen bij onze dochter in Uden, wilden we graag wat dichterbij wonen.” Het echtpaar wordt opgeschrikt door een hels kabaal: een toren van bierkratten stort in elkaar en erboven bungelt een meisje van een jaar of elf. Ze is goed gezekerd en wordt langzaam naar beneden getakeld. Vervolgens wisselt ze met haar vriendinnetje: nu is het haar beurt om zichzelf de hoogte in te helpen door bierkratjes op elkaar te stapelen. ,,Heesch was een goede keuze”, vervolgt Denise haar verhaal. ,,Je hebt hier alles vlakbij en de gemeenschap is hecht. Dat zie je ook wel aan een evenement als dit. Mensen ontmoeten elkaar; er is van alles te doen voor kinderen en hun ouders komen op het terras aan hun trekken.”