Aanhangertje afval storten wordt nu ook in Oss dure grap

Hoe kan het dat de gemiddelde Ossenaar per jaar 600 kilo afval produceert, terwijl de Deventernaar op 375 kilo zit? Die vraag werd vorig jaar opgeworpen tijdens een informatiebijeenkomst in het Osse gemeentehuis waarbij allerlei ervaringsdeskundigen vertelden hoe zij tegen het afvalvraagstuk aankijken. Michiel Westerhoff, programmamanager van het bedrijf dat in delen van Gelderland en Overijssel verantwoordelijk is voor de afvalinzameling en verwerking, kon maar één conclusie trekken. ,,Het kan niet anders dan dat er in Oss heel veel bedrijfsafval als huishoudelijk afval wordt afgevoerd. Zo lang je huishoudelijk afval ‘gratis’ kwijt kunt, zal dat niet veranderen.”