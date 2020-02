Aanhouding na autobrand in Oss: politie onderzoekt betrokkenheid bij eerdere branden

In Oss zijn de afgelopen twee jaar tientallen voertuigen in vlammen opgegaan. In september vorig jaar is iemand opgepakt voor brandstichting bij een of meerdere auto's, maar diegene is korte tijd later weer vrijgelaten. De politie onderzoekt of de maandag aangehouden verdachte voor meer autobranden verantwoordelijk is. Vorig jaar maakte de politie een daderprofiel van de pyromaan bekend.