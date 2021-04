Aankomst vierde vaccin bij Movianto in Oss: 'Historisch moment, maar het is niet heel veel’

Osse leerlingen kruipen in de huid van echte astronau­ten; ‘Een beetje spannend is het wel’

8 april Oss - Goeie genade, wat is dat? Een raket bij De Rusheuvel? Nee, het was de Spacebuzz die gistermiddag ‘landde’ op de parkeerplaats en waarmee leerlingen even virtueel door de dampkring heen konden breken de ruimte in.