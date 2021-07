Aannemer Boskalis aan de slag met dijken tussen Ravenstein en Lith

MEGEN - De handtekeningen zijn gezet. Boskalis is de aannemer die het megaproject Meanderende Maas daadwerkelijk gaat uitvoeren. Maar de schop gaat pas over twee jaar de grond in.

,,Wie had twee maanden geleden kunnen denken dat we onder deze omstandigheden zouden tekenen?” De retorische vraag van de kersverse dijkgraaf Mario Jacobs klonk woensdagmiddag in Megen, het stadje aan de Maas dat de rivier deze week weer eens heel dichtbij zag komen. Het water overspoelde vanaf zondag de provinciale weg en klotste tegen de eeuwenoude dijk bij de Gevangentoren. Dat het stadje geen moment in werkelijk gevaar verkeerde is vooral te danken aan de maatregelen die in de jaren negentig zijn genomen, na de benarde momenten van hoogwater in 1993 en 1995. ,,Het beste bewijs dat we op de goede weg zitten", aldus Jacobs.

Want anno 2021 zijn er nieuwe maatregelen nodig om ook in de toekomst droge voeten te houden. De plotselinge watermassa die zich nu in deze julimaand aandiende toont dat volgens Jacobs eens te meer aan. Het project Meanderende Maas moet ervoor zorgen dat de Maas nog meer ruimte krijgt, zodat het waterpeil in deze regio nooit meer bedreigend hoog wordt. En als het dat desondanks doet, dan zijn de dijken verder versterkt en verhoogd. In totaal is er 235 miljoen euro gereserveerd om het traject tussen Ravenstein en Lith aan te pakken. Boskalis is de aannemer die het werk gaat uitvoeren. Woensdag zette directeur Maar van Oord op de genoemde dijk in Megen zijn handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst.

Thuismarkt

,,Boskalis is inderdaad een enorm aannemersbedrijf dat vooral bekend is van miljardenprojecten op zee. Dat wij als bescheiden Nederlandse tak nu deze opdracht op de thuismarkt hebben binnengehaald is toch wel erg prettig", reageert Van Oord op de gunning. De directeur laat de shovels en vrachtwagens nog even elders. Komend jaar gaan zijn medewerkers eerst aan de slag om samen met die van het projectteam Meanderende Maas de plannen uit te werken tot een definitief ontwerp. ,,We brengen onze kennis in om samen tot een optimaal plan te komen.”

De daadwerkelijke uitvoering van het project start pas in 2023. Te hopen valt dat er in die tussentijd geen al te gekke dingen meer gebeuren met de Maas.