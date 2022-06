Aanrijden afvalopruimer Michel (44) op afrit A50 is geen verkeersmisdrijf: wel straf voor stuurfout

Automobi­lis­te zag afvaloprui­mer Michel pas toen hij voor haar stond, zware aanrijding niet meer te vermijden

DEN BOSCH/RAVENSTEIN - ,,Ik zag hem pas toen hij voor me stond. Dat was het moment dat ik hem aanreed”, vertelde een 22-jarige automobiliste uit Helmond bij de rechtbank in Den Bosch. Zij schepte op 28 november 2020 een voetganger, de in Ravenstein bekende Michel, bij het nemen van de afrit op de A50 van Ravenstein. Volgens de vrouw stond het slachtoffer níet in de berm, maar op de weg.

4 juni