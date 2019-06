Aanrijding tussen scooterrijder en fietsster in Heesch

‘Spookauto’ met Pools kenteken in Oss in beslag genomen

11:13 OSS - De politie in Oss heeft donderdagmiddag een Honda voorzien van Poolse kentekenplaten in beslag genomen. Dit gebeurde toen zij het voertuig zagen rijden over de Oude Molenstraat in Oss. Tegen de bestuurder, die niet in het bezit was van een geldig rijbewijs, is een proces-verbaal opgemaakt.