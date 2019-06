Aanslagplegers Oss wordt meerdere pogingen tot moord ten laste gelegd

Boogschut­ters uit alle windstre­ken strijken neer in Osse Naaldhof: ‘weet jij nog leuke uitstapjes?’

9:07 OSS - Handboogteams uit tien landen 'all over the world' verblijven dezer dagen in hotel De Naaldhof in Oss. De Robin Hoods spreken vele talen aan de ontbijttafel, maar onderling is de voertaal ‘gewoon’ Engels.