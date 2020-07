Abdallah A. laat zich niet zien bij eerste zitting over doodsteken Rik van de Rakt

Vast in Vught

De net 26 jaar geworden verdachte zit momenteel vast in Vught en zal daar blijven tot aan de volgende zitting. Betrokken partijen, ook de ouders van Rik, wisten al dat hij maandagochtend niet lijfelijk aanwezig zou zijn. De rechtbank had ‘s ochtends vroeg nog vergeefs om een videopresentie gevraagd.

Adballah A. wordt verdacht van het opzettelijk doodsteken van Rik van de Rakt. De jongen uit Heesch was die zondagochtend vroeg op de fiets op weg naar zijn werk in een verzorgingshuis. Vermoedelijk vanuit het niets werd hij in Oss aangevallen door de verdachte, een statushouder die sinds februari in Heesch woonde. De man zou verward zijn geweest.

Ook huisvredebreuk

De statushouder zorgde een week vóór het steekincident voor stennis in de Jumbo supermarkt in Heesch. Hij werd daar tot twee keer toe weggestuurd omdat hij, in de beginperiode van coronamaatregelen, weigerde een karretje te gebruiken en zich lastig gedroeg. Deze huisvredebreuk, zoals de officier van justitie het maandag noemde, zal worden meegenomen in de strafzaak over het doorsteken van Rik van de Rakt.