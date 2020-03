Abrupt afscheid van Stadsherberg Wilhelmina doet uitbaters pijn

Er heerst zeker geen onbegrip bij over het landelijke gebod om eet- en drinkgelegenheden per direct te sluiten. Veiligheid voor alles. Niet voor niks gaan Annie en Kees op gepaste afstand van de verslaggever zitten voor het interview. Ze moeten er niet aan denken om op de drempel van hun welverdiende pensioen ziek te worden. Maar jammer is het wel. Het is ineens klaar. Geen praatje met vaste eters, geen herinneringen ophalen met de stamgasten aan de bar en geen afscheid van dweilkapel Vrüg Ligt die al twintig jaar repeteert in de zaal. ,,De diepvriezers zitten vol met eten. We waren er helemaal klaar voor", mijmert Kees van Uden (62).