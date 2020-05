‘Achi’ werd ‘Pietje’ en overleefde zo de oorlog in een Schaijkse boerderij

Vinkels echtpaar al 65 jaar getrouwd, in voor- en tegenspoed

10:33 VINKEL - Het is deze week precies 65 jaar geleden dat het echtpaar Hein en Ant van den Hanenberg in het huwelijksbootje stapte. Ze zaten in Vinkel in dezelfde klas en hebben sindsdien veel meegemaakt. Ze hebben kennisgemaakt met verliefdheid, met het huwelijk, ze kregen kinderen en het leven lachte hen toe. Ze hebben veel geluksmomenten gekend, maar helaas ook veel verdriet gehad.