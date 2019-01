Acht mensen vlogen uit de bocht, maar er is nog niet gestrooid op de Gement in Geffen

Reekenaar bestraft voor slaan zus en bedreigen vrouwen

11:09 DEN BOSCH/OSS - Een 27-jarige Reekenaar is door de rechtbank in Den Bosch schuldig bevonden aan het mishandelen van zijn zus in Oss en een collega in Geffen en de bedreiging van twee vrouwen in Oss. De rechters legden hem een celstraf op van 159 dagen, waarvan 120 dagen voorwaardelijk.