Achtervolging dronken bromfietser in Oss eindigt met botsing tegen politieauto

Iedereen in de regio kan nu een ‘stukje Bernhoven’ kopen

12:02 UDEN/OSS - Van patiënt tot bedrijf, iedereen in de regio Oss-Uden-Veghel kan vanaf nu een ‘stukje Bernhoven’ kopen. En wel in de vorm van obligaties. Het ziekenhuis mikt op deze manier op nog meer binding met de regio maar wie het alleen voor de 4 procent rente doet is ook welkom.