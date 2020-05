Achtstegroepers nemen De Lievekamp over: liefst 25 scholen willen musical in Oss’ theater spelen

Het theater plaatste de oproep voor de groep 8-musical woensdagochtend op de eigen sociale kanalen. Binnen anderhalf uur toonden liefst 25 scholen interesse. Dat is ruim de helft van álle basisscholen in de gemeente Oss. ,,Het bewijst wel dat mijn gevoel klopte. Dat groep 8 écht op zoek is naar wat leuks om het jaar af te sluiten", zegt Barbara Buljevic van het theater.

Bij De Lievekamp inventariseren ze nog wat de beste manier is om alle klassen een plekje te bieden. Waarschijnlijk krijgen scholen in de laatste week van juni en de eerste week van juli straks elk een dagdeel toegewezen om de musical op te voeren. Eén of twee medewerkers van de school kunnen die dan filmen. Vaders, moeders, opa’s en oma's kunnen de opnames dan later thuis bekijken.

Spelen voor een lege zaal

,,We gaan er alles aan doen de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden", zegt Buljevic. ,,Daarom helpen we bij het licht, het geluid en de techniek. Het zal wel even vreemd zijn voor zo'n lege zaal, maar dat kan niet anders als je anderhalve meter afstand wilt houden. Het alternatief is dat van sommige kinderen de ouders wél mogen komen en van andere kinderen niet. Dat willen we voorkomen.”