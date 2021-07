Acteur gezocht voor rol in moorddiner Oss

Eerder werd in het Osse centrum rond Halloween al een walking diner georganiseerd, waarbij de deelnemers voor elke gang op een andere locatie in het centrum werden verwacht. ,,Dat was toch een beetje onrustig voor iedereen", verklaart evenementencoördinator Bianca Hoegee. ,,Daarom houden we elk diner nu op een vaste plek, waar het hele verhaal zich afspeelt. Vorig jaar hebben we met dit concept een try-out gehouden en dat is heel goed bevallen.”