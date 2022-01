Actiegroep Behoud Lithse Polder mag meepraten over komst windpark: ‘Vinden dat we hier recht op hebben’

OSS - Tegenstanders van windturbines in de polder tussen Oss en Den Bosch mogen tóch aanschuiven in de klankbordgroep Duurzame Polder. Voorwaarde is wel dat ze constructief meedenken.

De Osse gemeenteraad was recent nog heel duidelijk: natuurlijk moest actiegroep Behoud Lithse Polder kunnen aanschuiven bij de klankbordgroep die meepraat over een windpark waar ze in principe op tegen zijn. De actiegroep heeft aangetoond een flink deel van de inwoners te vertegenwoordigen en mag alleen al daarom niet buitengesloten worden.

Wethouder Johan van der Schoot (CDA) had zijn bedenkingen. Maar met name coalitiepartij VDG toonde zich fel en zette hem onder druk.

Eén voorwaarde

Van der Schoot komt nu met een nota waarin inderdaad de mogelijkheid wordt opengehouden voor de actiegroep om aan te schuiven. Er is echter één belangrijke voorwaarde. Alle deelnemers aan de klankbordgroep moeten het Osse raadsbesluit van 28 januari 2021 respecteren. Dat besluit komt erop neer dat de gemeente haar opgave voor het opwekken van duurzame stroom in de Lithse en Geffense polder gaat verwezenlijken mét windmolens.

,,Als je alleen maar in een klankbordgroep gaat zitten om dat doel tegen te werken, dan heeft het geen zin", betoogde de wethouder eerder al. Hij voelt zich in dit standpunt gesterkt door de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windparken. Die schrijft hierover: ‘Een actiegroep die enkel ten doel heeft ervoor te zorgen dat een windpark er niet komt blokkeert elke zinvolle bijdrage aan de planontwikkeling, want dat proces gaat er juist vanuit dat het park er komt. Een actiegroep moet dus kiezen: ofwel de loopgraven in ‘nee’ blijven zeggen ofwel aan tafel en onderhandelen.’

Constructief

Paul Oortman laat namens Behoud Lithse Polder weten dat de groep zeker gebruik maakt van de geboden kans op inspraak. ,,We zijn als Actiegroep Behoud Lithse Polder blij dat we een plek hebben gekregen in de klankbordgroep. We zijn van mening dat wij, als belangrijkste vertegenwoordiging van de bewoners van gemeente Oss, hier ook zonder meer recht op hebben. We vinden het heel fijn dat de gemeenteraad dit voor elkaar heeft gekregen. Zoals gevraagd gaan we open minded en constructief deelnemen aan deze klankbordgroep, met daarbij het belang van onze bewoners vooropgesteld.”