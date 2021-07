Actiegroep Schaijk haalt laatste stunt uit, vlak voor debat fusie Landerd en Uden in Eerste Kamer

Vanmiddag wordt er over de gemeentelijke herindeling van Landerd en Uden gedebatteerd. Het is het laatste debat over de kwestie ‘Maashorst’. De laatste kans om van zich te laten horen, voor de actiegroep die zich de laatste jaren met hand en tand en woord en daad heeft verzet tegen de fusie van Landerd en Uden. Dus stuurden de mannen van ‘Schaijk hoort bij Oss en niet bij Uden’ alle Eerste Kamerleden een vurige brief, waarin ze al hun bezwaren nog eens op een rijtje zetten. Het zijn de bekende argumenten: de inwoners van Schaijk zijn niet genoeg gehoord in de kwestie, de petitie die ruim 1500 Schaijkenaren ondertekenden tégen de fusie is van tafel geveegd, en het referendum dat er over de kwestie zou komen, is er nooit gekomen.