Actiegroep Schaijk hoort bij Oss geeft strijd nog niet op: ‘Er is nog een Eerste Kamer’

Gerechts­hof: 23 maanden voor Poolse trucker die met mes stak in Oss

19 februari OSS/DEN BOSCH - De 34-jarige Poolse trucker die in augustus 2017 op het terrein van Vos Logistics in Oss een collega een mes in zijn buik stak, is door het gerechtshof in hoger beroep veroordeeld tot 23 maanden cel.