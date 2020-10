Actiegroep ziet toch nog kansen na verlenging bouwstop Aldi Reek

Roland Werring: info van MKB over Aldi is onvolledig

3 oktober LANDERD - Alfons Smits, de voorzitter van MKB Schaijk-Reek, informeert zijn leden onvolledig over de gang van zaken rond de omstreden vestiging van een Aldi in Reek. Dat zegt Roland Werring uit Reek. Hij is weliswaar voorzitter van de politieke partij RPP maar hij zegt nadrukkelijk op persoonlijke titel te praten, namens veel inwoners van Reek.