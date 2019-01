Activisten Brasem: ‘Oss discrimineert op leeftijd bij uitgifte standplaatsen woonwagens’

Deze geheim agent (95) heeft zijn missie volbracht

16:12 HOOGERHEIDE/KEENT - De Nederlandse James Bond werd hij wel genoemd. Met het overlijden van Bram Grisnigt, vrijdag op 95-jarige leeftijd, verliest ons land de laatste spion van het Bureau Inlichtingen. In die hoedanigheid vergaarde de Rotterdammer samen met Piet Hoekman in de Tweede Wereldoorlog inlichtingen over het Duitse beleid, vaak met gevaar voor eigen leven. Het leven van Hoekman eindigde in Keent, Grisnigt ontsnapte in Oost-Brabant aan het noodlot.