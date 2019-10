Adrie Geerts blijft strijdbaar: ‘Oss laat miljoenen voor inwoners liggen’

Oh jee, daar begint Geerts weer over het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf. Je ziet het de andere leden van de gemeenteraad denken. Als Adrie Geerts (65) eenmaal ergens van overtuigd is, dan breng je hem daar niet vanaf. Met alles wat hij in zich heeft probeert hij de anderen in zijn kamp te krijgen. Meestal tevergeefs. De SP is dan wel de grootste fractie in de Osse gemeenteraad, de partij zit niet in de coalitie en vangt derhalve meestal bot. Geerts beseft dat zijn vasthoudendheid vooralsnog zelden tot tastbaar resultaat leidt. ,,Toch ben ik in al die jaren maar één keer kwaad geworden. Dat was afgelopen juni, toen een motie van ons voor een sociale alliantie bij de energietransitie door de coalitie werd weggehoond. Ik was echt boos. Tussen de tien en twintig procent van onze inwoners heeft domweg het geld niet om van het gas af te gaan. Die mensen kunnen geen kant op.”