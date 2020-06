Adrie Tax is 60 jaar EHBO’er en er hartstikke trots op

,,Het moest voor mijn werk. Ik was sinds 1957 beveiliger bij Organon, 22 jaar was ik toen. En dan viel er weleens iemand ergens vanaf, of zat er iemand klem, kreeg er iemand iets in zijn ogen. Dus de beveiliging moest een EHBO-diploma hebben, dat was verplicht. We hadden een eigen verbandkamer, we konden de zuster bellen, of de dokter.”