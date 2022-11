Advies vakbond: stem tegen CAO-eindbod van directie MSD

De vakbonden FNV, CNV Vakmensen en Netwerk MSD en de directie van MSD hebben inmiddels ruim twee maanden onderhandeld over een nieuwe CAO voor het totale bedrijf. Volgens FNV-bestuurder Paul Smink, deze bond is met 370 vakbondsleden verreweg de grootste partij, zijn die gesprekken in een goede sfeer gevoerd, maar is er verschil van mening over het eindbod van de directie.