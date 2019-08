Advocaat wijst op goed gebit Dordtenaar en vraagt daarom vrijspraak voor beroving bij station Oss

De 15-jarige jongen stapte op 1 oktober 2016 naar de politie. Hij vertelde dat hij die dag was aangesproken door een man, die hem onder dreiging van een pistool een Louis Vuitton-tas met geld afnam. Later stelde hij zijn verhaal bij. In een tweede verklaring gaf de jongen aan dat hij niet zomaar naar het station in Oss was gegaan. Hij had via Marktplaats afgesproken met een koper, die de tas van Louis Vuitton wilde hebben. De man die hem beroofde, zou zich eerst hebben voorgesteld als ‘de man van Marktplaats’. De ‘klant' sloeg hem na de straatroof met zijn wapen op het achterhoofd. Agenten zagen overigens geen bult.