‘AED-helden’ Geffen blijven bescheiden: ‘Reanimatiecursus bewijst zijn nut’

Het was dinsdag in het plaatselijke fitnesscentrum. ,,Ik werk daar als instructeur en stond naast een man op een toestel toen hij onwel werd. Het was al snel duidelijk dat de situatie ernstig was. Samen met de fysiotherapeute verleende ik eerste hulp.” Als duidelijk wordt dat het slachtoffer niet meer ademt, wordt besloten over te gaan tot reanimatie. ,,Gelukkig hebben we allebei een reanimatiecursus gehad en gaan we elk jaar op herhalingsles.”