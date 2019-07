AED’s in Berghem toe aan vervanging: ‘Risico dat we niet kunnen en willen nemen’

In Berghem zijn vijf AED’s vervangen. De apparaten zijn na tien jaar aan vervanging toe, ook al zijn er bij die nog nooit gebruikt zijn. ,,De schok is na de garantieperiode niet meer gegarandeerd en kan dus minder zijn dan noodzakelijke. Dat is een risico dat we niet kunnen en willen nemen”, legt Peter van Ballegooij van EHBO Berghem uit. In het Vossehol komt op 10 juli een hele nieuwe AED-locatie.

In Berghem hangen in totaal 28 Automatische Externe Defibrilators, AED's. Daarvan zijn er 23 dag en nacht bereikbaar, en daarmee kent het dorp een dekking die voldoet aan de norm van zes minuten; als er een reanimatie nodig is, is er binnen zes minuten een hulpverlener met een AED bij het slachtoffer. ,,En we hebben er twee die we als EHBO altijd meenemen naar evenementen. Maar er zijn er 23 altijd bereikbaar in geval van nood. Dat is een mooie dekking hoor, dat is lang niet overal zo.”

Een deel van de reanimatieapparaten zijn door particulieren gekocht, sommigen door een aantal mensen uit een straat of buurt samen. De meesten zijn van de EHBO Berghem, die sowieso van alle AED's het onderhoud en het beheer doet. ,,Onze AED's zijn bekostigd door sponsors en uit schenkingen. We krijgen dit jaar voor het eerst subsidie van de gemeente Oss voor het onderhoud. Dit jaar is het een startbedrag, volgend jaar subsidiëren ze het hele onderhoud.”