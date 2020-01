Afgevallen Rick (21) bedolven onder reacties

Bouw van Brouw­plaats start op Valentijns­dag

17:12 NISTELRODE - De bouw van woon- en horecacomplex Brouwplaats midden in Nistelrode start over drie weken, vermoedelijk op Valentijnsdag 14 februari. Dit hebben projectontwikkelaar en hoofdaannemer afgesproken nadat deze week de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden is.