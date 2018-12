Afgezaagde bomen langs Gewandeweg zijn bewuste actie van gemeente Oss

Zeperd gemeente Oss: Berghem­naar mag toch over eigen land naar schuur rijden

11:11 DEN HAAG/BERGHEM - De gemeente Oss heeft een flinke zeperd bij de Raad van State gehaald. Die bepaalde in een definitieve uitspraak dat een eigenaar van een paar schuren aan de Dennenweg in Berghem gewoon van zijn inrit aan de Bosstraat gebruik mag maken. Eerder verbood de gemeente eigenaar W. Schoenmakers om via die inrit met een auto naar zijn schuren te rijden.