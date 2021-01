Afhalen bij dichte bouwmarkt: handig, maar je moet wél precies weten wat je nodig hebt.

OSS - Klussen en verbouwen zijn de nationale lockdownhobbys. Maar hoe moet dat als de bouwmarkt dicht is? Daar hebben ze wat op gevonden. Wat online besteld is, kan, meestal een dagje later, opgehaald worden in de winkel.

Helaas, dat mooie bankje, een chesterfield in mosterdgeel fluweel, met die enige zwarte kussentjes erop, met dat snoezige tafeltje ervoor, dat u zag staan, vlak achter de ingang, mag u dus níet meenemen. Het enige dat bij bouwmarkt Karwei mag, is een vooraf op internet aangeklikte en betaalde bestelling ophalen. En hetzelfde geldt voor Praxis, en Gamma.

Voordeel: geen impulsaankopen

,,Dat vindt ik eigenlijk wel fijn, dat ik geen impulsaankopen meer doe”, zegt John van Dijk uit Nistelrode. Hij laadt een grote zak cement in zijn achterbak. ,,We hadden de kerstversiering met tape aan het plafond van de hal vastgemaakt. Het zag er heel mooi uit hoor, maar toen we het weghaalden was het plafond dus beschadigd, en dat ga ik nu herstellen.” Hij vindt het niet bezwaarlijk dat hij van te voren precies moet weten wat hij nodig heeft. ,,Maar ik heb een bouwkundige achtergrond, dat scheelt.”

Nadeel: het gaat weleens mis

Volledig scherm Karwei in Heesch heeft hekken om de verwachte drukte in goede banen te leiden. © BD Bij Praxis op de meubelboulevard in Oss staat af en toe een bescheiden rijtje, op zaterdagmiddag. Op de site van de bouwmarkt kun je bestellen, ook alleen een doosje schroeven voor een paar euro, om daarna een tijdslot te kiezen wanneer de spullen opgehaald worden. Er mag maar één persoon tegelijk naar binnen, maar ver kom je niet. De tweede schuifdeur wordt geblokkeerd door een tafel, waar een medewerker je naam vraagt en dan de bestelling ophaalt. Bij de schuifdeur naar buiten, vier meter naar links, krijg je je tasje, en kun je weer vertrekken. Behalve dan een vader en zoon uit Oss, die online vier meubelpanelen bestelden om er een kast van te knutselen. ,,Ze bleken er maar drie op voorraad te hebben. Ze waren er zelf ook al achter gekomen, voordat wij hier kwamen, dat de voorraad online niet klopte, dus er is al een extra paneel op weg naar hier, in een busje. Zou er zo moeten zijn.”

Eerst online

Ook bij Gamma moet er eerst online besteld worden. Blijkbaar was iemand wanhopig op zoek naar een fietspomp én een vloerwisser, want die staan, naast een stapeltje bakken voor verfrollers, te wachten om opgehaald te worden in een grote kast bij de klantenservice. De rest van de winkel is aan het oog onttrokken door houten schuttingen.

Jan Jongenelen uit Uden is al voor de derde keer bij de bouwmarkt in Oss. Hij is bezig met een afzuiginstallatie op zolder. ,,Mijn vrouw slijpt daar stenen. En vooral de stenenzaag is een probleem. Die draait in een mengsel van water en olie, en die lucht die daar af komt wil je niet al teveel inademen.”

Hoe het geregeld is als je ter plekke bedenkt dat je óók nog pluggen nodig hebt bij die schroeven is niet te achterhalen. De filiaalmanagers verwijzen allemaal naar hun respectievelijke hoofdkantoren, en die geven in het weekend geen sjoege. Het afhaalconcept in de winkel is dan ook nieuw voor ze. En het gaat ook niet altijd goed, getuige een man die naar binnen gaat bij Praxis, en een minuut later woest over de parkeerplaats naar zijn bus marcheert. ,,Online bestellen? Dat is dus mislukt”

Allang blij

En ook de creatieve klusjesmannen en -vrouwen die al speurend door de gangpaden hun inspiratie op doen, hebben het zwaar. ,,Daar legt u precies de vinger op de zere plek”, weet Jongenelen, na drie bezoekjes aan de bouwmarkt inmiddels. ,,Het is makkelijke als je door de winkel kunt lopen om te kijken wat je precies nodig hebt. Maar ik klaag niet hoor, we zijn allang blij dat het zo kan, maar het is wel lastig.”