Afscheid friettent in Velp valt Udenaar André Koolen zwaar

Na Kamervra­gen trekt SP ook in Oss aan de bel over schrappen bedden zware jeugdzorg

13:27 OSS - De Osse SP maakt zich grote zorgen over het schrappen van bedden in de zware jeugdzorg in Noordoost-Brabant. De partij stelt daarom een een aantal kritische vragen aan het Osse gemeentebestuur. Eerder stelde de PvdA in Den Haag al Kamervragen aan minister Hugo de Jonge.