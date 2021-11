Afscheidnemend skiclubvoorzitter wil een échte skibaan in Oss: ‘Besloten om het een kans te geven’

Prinsonthulling Prins Wouter d’n Urste regeert over Macharense Kiepenrij­ers

MACHAREN - Kiepenrijer in hart en nieren en technisch dorpsmanusje-van-alles, Wouter van Summeren, is zaterdagavond in een uiterst sfeervolle, Macharense Kiepenren onthuld als de nieuwe prins carnaval. Hij koos voormalig prins Jurgen Verhoeven als zijn adjudant.

