Afspraak tussen OM en mestbaas uit Nistelrode: bekentenis, geen cel, maar 180 uur taakstraf

met video Weer autobrand in Coorn­hertstraat Oss, vuur waarschijn­lijk aangesto­ken

OSS - Aan de Coornhertstraat in Oss is zaterdagnacht een auto volledig uitgebrand. Minder dan een maand geleden ging op ongeveer dezelfde plek ook al een auto in vlammen op. Er lijkt geen verband tussen beide autobranden.

15 januari