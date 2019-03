Afvaldiscussie in Oss: ‘Laat inwoners met goed gedrag niet langer opdraaien voor kosten van anderen’

Osse politici en andere belangstellenden kregen gisteravond zes scenario's voorgeschoteld om de inwoners te bewegen minder rotzooi in de grijze kliko te gooien. In die container zit namelijk maar een klein deel afval dat niet gerecycled kan worden en dus met recht restafval mag worden genoemd. ,,Er zit nog best veel papier in, wat er niet in thuishoort. Er zit best veel pmd-afval in, dat er niet in thuishoort. En er zit vooral veel gft-afval in, dat er ook niet hoort", weet Florens Slob van onderzoekbureau DRZ.