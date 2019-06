Afvaldiscussie Oss: eerst groene kliko vaker legen, dan pas denken aan diftar

Sport in de regio Snelste tijdrijd­ster Elise Uijen zit in een lekkere ‘flow’

24 juni UDEN - Toen wielrenster Elise Uijen vorige week woensdag over de finish kwam hoorde ze de speaker al roepen dat ze een heel snelle tijd had neergezet. Nadat ze van haar fiets was gestapt en een blik op de klok had geworpen, kreeg ze de bevestiging van wat ze al dacht. Ze had het parcours van 15,2 kilometer in Emmen het rapst afgelegd.