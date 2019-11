Agenten houden twee scooterdieven op heterdaad aan in Oss

Moordenaar van Hakan Zatsan uit Oss handelde alleen, politie rondt onderzoek af

12:55 OSS - Het onderzoek naar de liquidatie van Hakan Zatsan (43) is afgerond. De 59-jarige man die Zatsan in februari op klaarlichte dag doodschoot voor zijn huis in Oss, handelde alleen en daarmee is voor de politie de kous af. De schutter pleegde uren na zijn daad zelfmoord.