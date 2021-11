Agnes Princen ging zingend door het leven - altijd bleven de liedjes in haar hoofd, óók toen ze dementeerde

Grote verkie­zings­dag voor Maashorst begint met stem van Schampers

UDEN - De kop is er af, de grote verkiezingsdag voor de nieuwe gemeente Maashorst is begonnen. Vanaf half acht woensdagochtend zijn 25 stembureaus open. Bij FC De Rakt, aan de noordrand van Uden, gleden direct zes biljetten in de bus.

24 november