Al 680 klachten van vuurwerkoverlast op meldpunt GroenLinks Oss

De Brabantse geweldsdo­den van 2019, waarvan 2 in Oss

8:00 OSS - In Brabant kwamen afgelopen jaar zeventien mensen om het leven door geweld. Dat is min of meer in lijn met de afgelopen jaren, maar de recherchechefs Rienk de Groot (West-Brabant) en Neeltje Geldermans (Oost-Brabant) wensen de resultaten graag te relativeren.