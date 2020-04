Al zestig huurders in Noordoost-Brabant komen in de knel door corona, maar niemand hoeft het huis uit

Oss gaat door de bocht: betalen per kilo afval in 2022

6:59 OSS - Lang leek het in Oss een taboewoord: diftar. Nu is er ineens breed draagvlak. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven bij de inzameling van huishoudelijk afval. In de praktijk betekent het dat mensen die weinig afval aan de weg zetten minder betalen dan huishoudens die veel vuilnis produceren.