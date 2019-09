Alaaf! Knollenrijk viert 55 jaar bestaan

Volledig scherm Een versierde wagen met lampjes tijdens de optocht van Knollenrijk © Peter van Huijkelom

Rond 1960 werd carnaval in Berghem niet gezamenlijk, maar in groepen gevierd. ,,Carnaval was vroeger een beetje versplinterd in Berghem. Er werden zelfs verschillende optochten georganiseerd”, zegt Geert van Rodijnen, voorzitter van de jubileumcommissie.

Comités

Dit veranderde allemaal toen er vijf comités samen een verzoek bij de gemeente neerlegden om een gezamenlijke optocht te organiseren. Via een officieel document ‘verzoekt genoemd comité college van Burgemeesters en Wethouders toestemming te verlenen, voor het houden van een carnavalsoptocht op zondag 28 februari 1965’. Zij zijn hierna verder gegaan als Stichting Carnaval Berghem in de vorm zoals deze nu bekend is bij de carnavalsvierders.

Gerrit van Schaijk heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt. Hij is tweeëntwintig jaar presentator geweest van de pronkzitting van Berghem en heeft de transitie van het oude carnaval naar het nieuwe carnaval grotendeels meegemaakt. ,,De grootste verschillen zag je in de comités die langzaam ontstonden. Daar werden veel betere afspraken gemaakt. De paar mensen die al het werk deden, hadden nu een stuk minder werk, omdat het beter en duidelijker geregeld was en meer mensen er aan mee konden werken.”

Optocht in het donker

Als je Knollenrijk zegt, dan zeg je in een ademteug ook de verlichte optocht. Het hoogtepunt voor velen is de jaarlijkse stoet die dwars door het centrum trekt met grote praalwagens en vrolijke muziek. Zo ook in Berghem, maar zij besloten om het over een andere boeg te gooien. Zij zouden voortaan de optocht ‘s avonds te houden en de wagens te versieren met lampjes.

,,In 1983 was de eerste”, vertelt Van Schaijk, ,,en dat was echt de herstart van het carnaval in Berghem. Het carnaval zat een beetje in een neerwaartse spiraal en door de verlichte optocht kreeg het een nieuwe impuls. In de jaren die daarop volgden, kreeg de optocht steeds meer aandacht omdat wij iets anders deden dan anderen.”

Van Rodijnen sluit zich hierbij aan. ,,Er werd toen besloten om het anders te doen dan anderen dorpen en dat heeft goed uitgepakt.” Jaarlijks komen van heinde en verre nog altijd mensen naar Berghem om de verlichte praalwagens te bewonderen.

