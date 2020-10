Alard van Herpen krijgt een heel nieuwe jas; verkeerslichten bij het oud ijzer

De plannen voor de herinrichting van het Herpense dorpshart waren al enkele jaren geleden gemaakt. Nu wordt de uitvoering door de firma Remmits met grote voortvarendheid aangepakt. Desondanks is de kern van Herpen in totaal ruim twee maanden afgesloten. Pas op 16 december kan het verkeer weer dwars door het dorp.

,,We hebben tot nu toe nog heel weinig klachten gehad over de afsluiting,” zegt uitvoerder Frank Kistemaker. ,,Het vrachtverkeer wordt al ver voor de entrees van het dorp gewaarschuwd en personenauto’s en fietsers hoeven niet ver om te rijden. Voor de inwoners zijn de ongemakken eveneens beperkt en bovendien krijgen die er een prachtig gerenoveerd plein voor terug.” Ook het vuilwaterriool wordt in een deel van de Rogstraat nog vervangen.

Verkeerslichten weg

De hoofdweg wordt in een flauwe bocht langs het huidige tracé gelegd, om de snelheid van het verkeer te temperen. De verkeerslichten in het dorp zijn verdwenen, net als de kinderkoppen die sinds tientallen jaren het straatbeeld rond het plein bepaalden. Kistemaker wijst trots op een deel van het straatwerk dat al klaar is. ,,Alle straten worden uitgevoerd in gebakken klinkers waarbij een aantal wegdelen in gebruikte stenen en een deel in nieuwgebakken straatstenen. Langs alle wegen komen robuuste brede banden.”