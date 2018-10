Albert Heijn-filialen in Noordoost-Brabant nemen mensen met beperking in dienst

Gemma de Beer van Albert Heijn: ,,De Appie van en voor iedereen, dat is waar we op deze manier steeds een stapje dichterbij komen. We kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van te letten op de beperking. Iedereen heeft namelijk een talent.”



Dankzij de samenwerking met het WSP kan Albert Heijn dit voor de hele regio Noordoost-Brabant in één keer realiseren. Het WSP is een club van achttien gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en werkvoorzieningsbedrijven.