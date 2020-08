Albert Heijn in Oss ontruimd wegens gaslucht door kapotte vriezer

Bernheze zweeg bewust over veranderen van bouwplan in De Erven Heesch

19 augustus HEESCH - Betrokken burgers mochten maandenlang niets weten over de opmerkelijke verandering van een bouwplan in nieuwbouwwijk De Erven in Heesch, omdat overleg van de gemeente Bernheze met de projectontwikkelaar nog niet afgerond was.