'Albert Heijn van Polen' steeds groter in Nederland, vooral gerund door mensen van Koerdische afkomst

Biedronka betekent lieveheersbeestje in het Pools en is in Polen een begrip als de Albert Heijn hier. Wat voor band de Nederlandse vestigingen precies hebben met de grote Poolse keten is niet helemaal duidelijk. Officieel is er geen link: de Biedronka's in Nederland zijn ondergebracht bij een bv’ tje. Er zit geen franchiseformule achter. Maar begin dit jaar, bij de opening van de vestiging in Heeswijk-Dinther, zei eigenaar Shwana Rabati tegen het Brabants Dagblad dat er toestemming is om de naam Biedronka in Nederland te gebruiken.