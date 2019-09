Alcoholist die vrouw mishandelde liep na vier dagen weg uit kliniek

De verdachte was boos omdat hij na het uitzitten van zijn gevangenisstraf meteen naar een kliniek in Heerlen was gebracht. ,,Ik zou in Vught behandeld worden", zei de man verontwaardigd. De Demenaar voelde zich ook 'vernederd' in Heerlen. Hij moest daar meewerken aan urinecontroles, maar had grote moeite met het plassen in een potje. ,,Ik moest mezelf uitkleden en ze zetten me daar dan naakt op de badkamer. Er stond een man achter de deur die zei dat ik op moest schieten. Dat ging gewoon niet. Konden ze niet gewoon mijn speeksel, adem of bloed testen?"