Aldi in Reek opent op 9 oktober, Aldi in Zeeland sluit een dag eerder

Wat gaat er gebeuren met de Aldi in Zeeland? Pand gekocht voor bijna 2 miljoen euro

15 juni ZEELAND/REEK - Wat gaat er gebeuren met de Aldi in Zeeland? Die vraag is nog actueler nu blijkt dat Aldi Vastgoed vorige week het pand van de supermarkt aan de Kerkstraat heeft gekocht van Slagschip Beheer om op die manier de vestiging van Aldi Reek te realiseren. De supermarktketen zegt nu enkel dat het ‘nog te vroeg is voor een inhoudelijke reactie’ daarop.